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Корпус Corsair iCUE 5000D RGB Hydro X Edition обеспечит эффективное охлаждение игровой системы

Компания Corsair анонсировала корпус iCUE 5000D RGB Hydro X Edition, предназначенный для построения мощной настольной станции. Новинка уже доступна для заказа на сайте разработчика.

Корпус относится к изделиям Mid-Tower. Он полностью выполнен в чёрном цвете, а в боковой части располагается закалённое стекло, через которое хорошо просматривается внутренняя компоновка. Габариты составляют 520 × 245 × 520 мм.

Новинка изначально оборудована комбинированным модулем Hydro X Series XD7 RGB 360 мм, совмещающим резервуар и помпу. Возможен монтаж до семи вентиляторов диаметром 120 мм и радиаторов системы жидкостного охлаждения формата от 120 до 360 мм.

Корпус рассчитан на материнские платы типоразмера АТХ. Слоты расширения организованы по схеме «7 + 2», благодаря чему возможно вертикальное размещение дискретного графического ускорителя.

В составе подсистемы хранения данных могут быть объединены два накопителя в форм-факторе 3,5 дюйма и четыре устройства типоразмера 2,5 дюйма. Реализована многоцветная подсветка RGB.

Ограничение по длине видеокарты составляет 420 мм, по длине блока питания — 225 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 170 мм. Интерфейсный блок содержит два порта USB 3.0, разъём USB 3.1 Type-C и комбинированное аудиогнездо.

Приобрести новинку можно по ориентировочной цене 350 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: corsair, корпус
corsair, корпус
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