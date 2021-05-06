Все электромобили, которые выпустит Tesla за второй квартал, уже распроданы

На квартальной отчётной конференции Tesla генеральный директор Илон Маск (Elon Musk) не стал корректировать прогноз по наращиванию объёмов производства в этом году — компания по-прежнему собирается увеличить их в полтора раза. До конца квартала ещё почти два месяца, а вся производственная программа Tesla уже распределена по предварительным заказам, как сообщают осведомлённые источники.

Подобными откровениями делится ресурс Electrek, получивший доступ к информации Tesla для служебного пользования. В прошлом квартале американская компания выпустила 180 338 электромобилей, но в текущем должна произвести ещё больше. Формально все они уже распроданы, поскольку закреплены за конкретными будущими владельцами. В минувшем квартале Tesla не производила дорогие Model S и Model X, поскольку они ждали обновления. В этом квартале поставки обновлённых Tesla Model S будут налажены, но основной объём реализации придётся на более доступные Tesla Model 3 и Model Y.

Спрос на электромобили в целом растёт уверенными темпами, продукция Tesla не является исключением. Глава компании так уверен в лояльности клиентов и привлекательности своей продукции, что на минувшем квартальном мероприятии выразил уверенность в превращение кроссовера Tesla Model Y в самое популярное транспортное средство уже в следующем году. Похоже, препятствием на пути к этой цели для Tesla могут стать её собственные производственные возможности.