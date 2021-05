Студия 11 bit выпустит расширенную версию Frostpunk на iOS и Android при участии китайской NetEase

Польская студия 11 bit анонсировала версию градостроительного симулятора Frostpunk для мобильных устройств. Выпустить игру на iOS и Android поможет китайская компания NetEase Games.

Основные геймплейные механики в мобильной версии останутся прежними, но разработчики добавят новые возможности, которые позволят «ещё глубже погрузиться в тему выживания постапокалиптического общества». Пока авторы лишь перечислили названия некоторых новинок: Roguelike Adventure (некое приключение с элементами роглайка), Law and Guild (вероятно, гильдии), Rare Animal Rescue Station (станция спасения редких животных) и Character Development (развитие персонажей).

Подробности и дату релиза Frostpunk Mobile раскроют на мероприятии Annual Product Launch Event, которое NetEase Games проведёт 20 мая. Создатели уже открыли официальный сайт мобильной версии, а также страницы в Twitter и Facebook.

NetEase Games — это подразделение NetEase, Inc., в основном занимающееся онлайн-играми. Компания давно сотрудничает с западными издателями: например, ещё в 2008 году она заключила соглашение с Blizzard Entertainment о выпуске её игр на китайском рынке, а сейчас помогает в разработке Diablo Immortal (её выход намечен на этот год) и The Lord of the Rings: Rise to War для iOS и Android. В прошлом году стартовала созданная NetEase Games мобильная EVE Echoes, входящая во вселенную EVE Online.

В апреле 11 bit studios сообщила о 3 млн проданных копий Frostpunk. Также разработчики рассказали, что во всех играх студии (в их числе — симулятор выживания This War of Mine, роглайк Children of Morta и серия стратегических экшенов Anomaly) пользователи Steam в общей сложности провели более 14 лет, а совокупные продажи проектов превысили 11 млн единиц с учётом DLC.

В настоящее время студия также готовит настольную игру по Frostpunk. Осенью 2020 года в рамках её Kickstarter-кампании разработчики собрали €2,5 млн. Релиз для вкладчиков запланирован на октябрь этого года.

Frostpunk вышла 24 апреля 2018 года на ПК (Windows). На PlayStation 4 и Xbox One игру выпустили в октябре 2019-го, а на macOS — в феврале 2021-го. Стратегия получила дополнительный бесплатный сценарий и бесконечный режим, а также три платных аддона. Рейтинг проекта в Steam составляет 90 % (общее количество обзоров — более 52 тыс.), а на Metacritic — 84/100 (ПК и Xbox One) и 87/100 (PlayStation 4).