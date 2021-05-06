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Microsoft официально признала, что не получает прибыли от продаж консолей Xbox

Один из руководителей Microsoft сказал, что компания не получает прибыли от продаж консолей Xbox. Заявление было сделано вчера в рамках судебного разбирательства по делу Epic Games против Apple. О том, что компания не зарабатывает на самих консолях, было известно уже много лет, однако теперь Microsoft официально признала этот факт.

theverge.com

theverge.com

Тем не менее, как сказал представитель редмондской корпорации, это вовсе не означает, что компания не зарабатывает деньги на Xbox. По его словам, игровой бизнес является для Microsoft довольно прибыльным и быстро развивающимся направлением. Бизнес консольных игр традиционно основан на модели аппаратного субсидирования. Производители консолей продают приставки себе в убыток или по себестоимости, чтобы привлечь новых клиентов.

Прибыль поступает от продажи игр и подписок на онлайн-сервисы. Обычно Microsoft и Sony сильнее всего субсидируют консоли в начале жизненного цикла консоли, но стоимость компонентов со временем снижается. Однако вместе со снижением себестоимости наступает и снижение розничных цен на приставки. Например, разборка Xbox One S показала, что стоимость используемых в консоли компонентов составляет около $324, что всего на $75 меньше чем стартовая цена приставки с 2-Тбайт накопителем на старте продаж. А ведь тут не учитывается логистика, разработка и прочие расходы.

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theverge.com

theverge.com

Sony и Microsoft имеют схожие бизнес-модели, а вот Nintendo является исключением. Согласно документам, предоставленным Microsoft в рамках судебного разбирательства между Epic Games и Apple, компания уверена, что Nintendo неплохо зарабатывает на продажах самих консолей Switch.

Обсуждение этого вопроса началось именно сейчас, потому что Apple заявляет, что раз Epic не согласна с её комиссией в App Store, то есть также не следует соглашаться с 30-процентной комиссией Sony и Microsoft. В результате начались многочасовые дебаты о том, чем открытые платформы отличаются от закрытых. Microsoft заявляет, что между ними существует огромная разница. Именно потому в магазине приложений для Windows установлена 12-процентная комиссия, тогда как покупки на Xbox облагаются 30-процентной комиссией.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли, рынок IT, финансовые новости и аналитика,
Теги: бизнес, игровые консоли, судебное разбирательство, microsoft, epic games
бизнес, игровые консоли, судебное разбирательство, microsoft, epic games
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