HP представила компактный компьютер EliteDesk 800 G8 с видеокартой GeForce GTX 1660 Ti

Компания HP анонсировала настольный компьютер небольшого форм-фактора EliteDesk 800 G8 Desktop Mini Business PC, ориентированный прежде всего на офисное использование.

В устройстве соседствуют процессор Intel Core одиннадцатого поколения (модель не уточняется) и операционная система Windows 10 Pro. Объём оперативной памяти DDR4 может достигать 64 Гбайт.

За хранение данных отвечает жёсткий диск вместимостью 2 Тбайт или твердотельный накопитель. На фронтальную панель выведены порты USB 3.0 Type-A и USB Type-C.

Максимальная конфигурация предусматривает наличие дискретного графического ускорителя NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Возможен вывод изображения одновременно на несколько дисплеев.

Габариты неттопа составляют 177 × 175 × 34 мм. Новинка может быть установлена на столе при помощи специальной подставки или закреплена в тыльной части компьютерного монитора.

В продажу компактный компьютер EliteDesk 800 G8 Desktop Mini Business PC поступит уже в текущем месяце. Цену компания НР назовёт ближе к появлению новинки на рынке.