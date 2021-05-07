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HP представила компактный компьютер EliteDesk 800 G8 с видеокартой GeForce GTX 1660 Ti

Компания HP анонсировала настольный компьютер небольшого форм-фактора EliteDesk 800 G8 Desktop Mini Business PC, ориентированный прежде всего на офисное использование.

В устройстве соседствуют процессор Intel Core одиннадцатого поколения (модель не уточняется) и операционная система Windows 10 Pro. Объём оперативной памяти DDR4 может достигать 64 Гбайт.

За хранение данных отвечает жёсткий диск вместимостью 2 Тбайт или твердотельный накопитель. На фронтальную панель выведены порты USB 3.0 Type-A и USB Type-C.

Максимальная конфигурация предусматривает наличие дискретного графического ускорителя NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Возможен вывод изображения одновременно на несколько дисплеев.

Габариты неттопа составляют 177 × 175 × 34 мм. Новинка может быть установлена на столе при помощи специальной подставки или закреплена в тыльной части компьютерного монитора.

В продажу компактный компьютер EliteDesk 800 G8 Desktop Mini Business PC поступит уже в текущем месяце. Цену компания НР назовёт ближе к появлению новинки на рынке. 

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Рубрики: Новости Hardware, barebone-системы, неттопы, all-in-one PC, медиацентры,
Теги: hp, компьютер, неттоп
hp, компьютер, неттоп
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