Недавно AnTuTu представила рейтинг производительности Android-смартфонов за апрель. Он является первым рейтингом, результаты для которого собраны через AnTuTu V9. В этой версии бенчмарка переработаны сценарии тестирования центрального процессора, оперативной памяти и видеоподсистемы, благодаря чему результаты стали выше, чем у прежней версии (AnTuTu V8), и сравнивать их, конечно, нельзя.

Самым производительным смартфоном в апреле стал Xiaomi Black Shark 4 Pro, основанный на Qualcomm Snapdragon 888. Смартфон набрал 860 467 баллов. Устройство возглавляет рейтинг второй месяц подряд, отчасти благодаря накопителю. Смартфон получил высокую оценку в тесте MEM, поскольку он оснащён комбинацией SSD и UFS 3.1-хранилища, что обеспечивает более высокую скорость чтения и записи.

Второе место занял OPPO Find X3 Pro, который получил 831 801 балл. Третьим стал Nubia Red Magic 6 Pro, с показателем 828 649 баллов. Обнаружено, что при прохождении тестирования в AnTuTu, игровой смартфон Red Magic 6 Pro включает вентилятор системы охлаждения, что позволяет смартфону поддерживать более высокую частоту работы графического процессора. К тому же, устройство оборудовано экраном с частотой обновления 165 Гц, что положительно сказывается на оценке UX.

Рейтинг производительности смартфонов среднего класса оказался более разнообразным в плане используемых чипсетов. Первое место занял Redmi 10X 5G, основанный на MediaTek Dimensity 820. Он набрал 455 838 баллов. На второй строчке расположился iQOO Z3 на базе Qualcomm Snapdragon 768G с результатом в 447 608 очков. Замыкает тройку лидеров Huawei Nova 8 Pro с чипсетом HiSilicon Kirin 985. Его показатель составил 442 944 балла.