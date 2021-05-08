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Менее 1 % разработчиков пытаются оспорить отказ Apple в публикации приложений в App Store

По мере того, как продвигается судебное разбирательство между Epic Games и Apple, появляется больше любопытной информации, связанной с деятельностью компаний. На этой неделе в суде дал показания один из руководителей App Store Тристан Космынка (Trystan Kosmynka), который раскрыл некоторые данные касательно того, как модерируются приложения, прежде чем попасть в фирменный магазин контента Apple. 

Стало известно, что ежегодно около 5 млн приложений направляются разными разработчиками для публикации в App Store. Количество отказов в публикации, по словам топ-менеджера, не превышает 40 %. Например, в 2019 года для публикации в App Store поступило 4 808 685 приложений, из них 1 747 278 приложений (около 36 %) были отклонены. По словам Космынки, около 215 тыс. приложений из числа отклонённых тем или иным образом нарушали действующую политику конфиденциальности Apple.

Многие приложения для App Store проверяются в автоматическом режиме с помощью соответствующих программных решений. Таким образом удаётся отсеять вредоносное программное обеспечение, а также продукты, не соответствующие общим правилам Apple. Кроме того, более 500 сотрудников компании еженедельно проверяют около 100 тыс. приложений вручную, используя для тестирования разные устройства Apple.

Если приложение отклоняется, то Apple уведомляет разработчиков о причинах такого решения. У разработчиков есть возможность повторной отправки своего продукта на модерацию после устранения указанных недочётов. Кроме того, разработчики могут подать апелляцию, чтобы оспорить отказ в публикации продукта на платформе App Store. Однако, по словам Космынки, такую возможность используют менее 1 % разработчиков.

Напомним, Apple активно критиковали за то, как она обрабатывает сторонние приложения для платформы iOS. Помимо прочего, компанию обвиняли в злоупотреблении влиянием в App Store, что наносит вред потенциальным конкурентам.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Игры для iOS, Приложения для iOS,
Теги: app store, apple, мобильные приложения
app store, apple, мобильные приложения
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