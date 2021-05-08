Вице-президентом Apple по коммуникациям стала Стелла Лоу, занимавшая аналогичную должность в Cisco

Стало известно, что новым вице-президентом Apple по глобальным корпоративным коммуникациям стала Стелла Лоу (Stella Low), которая ранее занималась аналогичной работой в компании Cisco. Таким образом, место, которое оставалось вакантным с 2019 года, больше не пустует. Согласно имеющимся данным, в Apple Стелла Лоу будет подчиняться непосредственно генеральному директору компании Тиму Куку (Tim Cook).

«Стелла привнесёт свой опыт и лидерство в команды Apple по связям с общественностью. Apple может рассказать важную историю — от продуктов и услуг, которые мы производим, до положительного воздействия, которое мы оказываем на наши сообщества и мир, — и Стелла — превосходный лидер, который поможет нам написать следующую главу», — приводит источник слова представителя Apple.

С момента ухода Стива Доулинга (Steve Dowling) в 2019 году должность директора по корпоративным коммуникациям оставалась вакантной. В это время подразделением руководил Фил Шиллер (Phil Shiller), который ранее был главой маркетингового подразделения компании и продолжает возглавлять App Store.

Стелла Лоу же, помимо Cisco, занимала должность в сфере коммуникаций в Dell Technologies, а общий стаж её работы в отрасли составляет 30 лет. Назначение Лоу пришлось на время, когда Apple ввела новую политику конфиденциальности для публикуемых в App Store приложений, из-за чего компанию критикуют рекламодатели. Кроме того, впереди у Apple ключевые события, в том числе июньская конференция для разработчиков программного обеспечения WWDC 21.