Выпущенный более 2,5 лет назад iPhone XR оказался производительнее iPhone 12 после выхода iOS 14.5.1

Вышедший на рынок осенью 2018 года iPhone XR обошёл в тестах производительности iPhone 11 и iPhone 12, выпущенные в сентябре 2019 года и в октябре 2020 года соответственно. Видео с записью сравнительных тестов трёх смартфонов Apple было опубликовано на YouTube-канале блогера Ника Акермана (Nick Ackerman).

До начала тестирования блогер на всех трёх устройствах обновил операционную систему до версии iOS 14.5.1, запуск которой состоялся не так давно. В ходе тестирования сравнивалось время загрузки смартфонов, скорость открытия приложений, рендеринг видео, а также результаты в тестах Geekbench и 3DMark.

В результате оказалось, что в синтетических тестах iPhone XR опережает более современные iPhone 11 и iPhone 12, что выглядит довольно странно. При тестировании в многоядерном режиме в Geekbench iPhone XR достаточно уверенно обошёл соперников. Аналогичная картина наблюдалась при тестировании в 3DMark, причём здесь iPhone 11 значительно уступил более старому смартфону.

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Источник говорит о том, что такое поведение может быть обусловлено разными причинами. Вероятнее всего, дело в обновлении iOS 14.5.1, которое по каким-то причинам замедляет работу новых моделей iPhone. На снижение производительности также мог повлиять новый алгоритм регулирования энергопотребления, хотя зафиксированное снижение производительности выглядит довольно резким. Не исключена проблема с оптимизацией приложений бенчмарков, но этот вариант на самом деле маловероятен.

С большой долей уверенности можно предположить, что значительное снижение производительности привлечёт внимание Apple и уже в скором времени разработчики выпустят исправление iOS 14.5.2.