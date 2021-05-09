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Очередная партия спутников Starlink выведена на орбиту десятикратно использованной ракетой Falcon 9

Американская компания SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 осуществила очередной запуск в космос 60 спутников связи Starlink. Причём первая ступень ракеты-носителя, ранее уже использовавшаяся в девяти пусках, вновь успешно приводнилась на морскую платформу.

Ракета Falcon 9 стартовала с площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 02:42 по местному времени (09:42 мск). Примерно через девять минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и успешно села на плавучую платформу SpaceX под названием «Просто прочтите инструкцию».

Очередной успешный пуск позволил SpaceX установить своеобразный рекорд, поскольку никогда прежде одна и та же ступень Falcon 9 не использовалась десять раз. Стоит также отметить, что это уже второй запуск спутников Starlink в космос за одну неделю. Предыдущая партия интернет-спутников была запущена 4 мая, правда, на другой ракете. Тем не менее, частота пуском впечатляет.

«Первое повторное использование ракеты SpaceX орбитального класса состоялось в рамках миссии SES-10 ещё в марте 2017 года. С тех пор мы, безусловно, прошли долгий путь», — отметил руководитель цепочки поставок SpaceX Майкл Эндрюс (Michael Andrews).

В 2020 году SpaceX осуществила рекордные 26 пусков, и в настоящее время ничто не говорит о том, что компания Илона Маска (Elon Musk) намерена сбавить темп. В этом году SpaceX уже провела 14 пусков, в каждом из которых повторно использовались возвращаемые ступени Falcon 9. В 11 случаях компания выводила на орбиту новые аппараты Starlink.

SpaceX создала огромную спутниковую сеть на орбите Земли, которая на данный момент состоит из более чем 1600 аппаратов. С помощью этой сети компания намерена обеспечить стабильный доступ в интернет из любой точки планеты. На данный момент сеть Starlink в тестовом режиме доступна в США, Канаде и некоторых европейских странах. Масштабное коммерческое развёртывание сети должно состояться позднее в этом году. Стоит также отметить, что SpaceX заключила контракт с армией США, в рамках которого сеть Starlink будет протестирована на предмет возможности использования для нужд военных.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, космос,
Теги: starlink, spacex, спутники, спутниковый интернет
starlink, spacex, спутники, спутниковый интернет
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