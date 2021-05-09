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Китайский автопроизводитель Nio делает ставку на замену батарей в своих электромобилях

Китайская компания Nio, занимающаяся производством электромобилей, делает ставку на то, что замена аккумуляторов в её авто сыграет решающую роль в борьбе с конкурентами, такими как Tesla. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на слова вице-президента Nio Шен Фея (Shen Fei).

Упомянутая технология позволяет водителям быстро менять разряженные аккумуляторы на полностью заряженные на специально оборудованных станциях. До конца этого года Nio намерена расширить свою сеть до 500 таких станций на территории Китая, а также начать развитие соответствующей инфраструктуры за его пределами. Прежде всего это касается Норвегии, поскольку именно с этой страны Nio начнёт европейскую экспансию осенью этого года.

«Многие наши клиенты говорят нам, что возможность замены аккумулятора является причиной покупки электромобиля Nio. Замена батарей уже является ключевым фактором нашей конкурентоспособности», — приводит источник слова Шен Фея.

Nio является одним из китайских производителей электрокаров, которые пытаются конкурировать с американской компанией Tesla на крупнейшем в мире рынке аккумуляторных и гибридных транспортных средств. За последние годы интерес к технологии замены батарей несколько сократился, во многом из-за высоких затрат. Однако в Китае эта технология не только развивается автопроизводителями, но и поддерживается государством. В прошлом году власти сделали возможность замены аккумуляторов обязательным условием для получения субсидий на электромобили стоимостью от 300 тыс. юаней (приблизительно $46,5 тыс.).

Замена аккумуляторов привлекает клиентов возможностью сократить первоначальные расходы. В прошлом году Nio запустила услугу подписки на аккумуляторы, в рамках которой можно приобрести электромобиль компании без блока батарей, сэкономив при этом около $10 тыс.

Несмотря на это, некоторые аналитики настаивают на том, что такой подход нецелесообразен, поскольку строительство специальных станций для замены батарей обходится дорого. По их мнению, система быстрой зарядки, разработанная инженерами Tesla, более эффективна, если учесть общие эксплуатационные расходы и возможность одновременной зарядки нескольких авто, несмотря на то, что заменить батареи можно значительно быстрее.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: nio, электромобили, китай
nio, электромобили, китай
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