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У Sega не оказалось планов по выпуску Lost Judgment на ПК

Журналисты портала The Tojo Dojo заметили на официальном сайте детективного экшена Lost Judgment упоминание Steam и Windows 10, однако о планах Sega это, судя по всему, ничего не говорит.

Напомним, Lost Judgment была представлена в прошедшую пятницу, 7 мая, на специальной трансляции Sega и Ryu Ga Gotoku Studio. Официально игра заявлена только для консолей PlayStation и Xbox.

Тем удивительнее было увидеть в списке целевых платформ Lost Judgment на её официальном японском сайте иконки Steam и Windows 10. Несоответствие быстро устранили, однако следы случившегося остались в коде страницы.

Издание PC Gamer решило поинтересоваться у Sega насчёт случившегося и прояснить, выйдет Lost Judgment на ПК или нет. Представитель компании заверил, что «в настоящее время» планов по переносу игры на PC нет.

Другими словами, если новый детективный экшен Sega и Ryu Ga Gotoku Studio когда-нибудь и доберётся до ПК, произойдёт это не одновременно с консольной премьерой проекта.

Стоит отметить, что оригинальная Judgment на PC тоже не выходила: проект дебютировал на PS4 в декабре 2018-го (японский релиз), а спустя почти два с половиной года в формате ремастера добрался до PS5, Xbox Series X, Xbox Series S и Google Stadia.

Lost Judgment поступит в продажу 24 сентября текущего года для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра является прямым продолжением первой части с частным детективом Такаюки Ягами в главной роли.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Слухи, Xbox, PlayStation,
Теги: lost judgment, ryu ga gotoku studio, sega
lost judgment, ryu ga gotoku studio, sega
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