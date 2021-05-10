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Ethereum бьёт рекорды. Криптовалюта торгуется дороже $4000 за единицу

Вторая по популярности в мире криптовалюта Ethereum продолжает демонстрировать уверенный рост, который привёл к взятию очередной значимой величины в $4000 за единицу цифровой валюты. В это же время биткоин достиг трёхнедельного максимума, а цена Dogecoin стабилизировалась после резкого падения на выходных.

Изображение: Reuters

Изображение: Reuters

На криптовалютной бирже Binance стоимость «эфира» за сутки выросла более чем на 6 %, благодаря чему цена цифрового актива превысила $4000 за единицу. На момент написания этой новостной заметки Ethereum торговался на уровне $4098 за единицу. В это же время биткоин вырос до $59 603 за единицу, а цена Dogecoin стабилизировалась в районе $0,54. Отметим, что цена биткоина в этом году выросла в два раза, «эфира» — более чем в пять раз, а Dogecoin — более чем в сто раз.

Блокчейн Ethereum недавно был обновлён, что, по мнению трейдеров, может сделать его центральным игроком в сфере DeFi (децентрализованные финансы), позволяющей цифровым платформам снижать уровень доминирования банковских организаций в цифровых транзакциях. По данным платформы CoinMarketCap, уровень капитализации Ethereum равен $477 млрд, биткоина — $1,1 трлн, Dogecoin — $69 млрд.

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Напомним, на выходных курс Dogecoin упал почти на 30 % после того, как во время телешоу Saturday Night Live глава Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) в шутку назвал криптовалюту «мошенничеством».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: ethereum, криптовалюта, цифровая валюта
ethereum, криптовалюта, цифровая валюта
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