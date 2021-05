Островное приключение Call of the Sea выйдет на консолях PlayStation уже завтра

Издательство Raw Fury и студия-разработчик Out of the Blue Games на сайте официального блога PlayStation объявили конкретную дату выхода своего островного приключения Call of the Sea на консолях Sony.

Напомним, в декабре 2020 года Call of the Sea дебютировала на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store) и консолях Xbox, а в апреле 2021-го, спустя четыре месяца после выхода, создатели подтвердили версии для PlayStation.

Релиз был обещан в мае текущего года и, как стало известно, разработчики не обманули: Call of the Sea поступит в продажу для PlayStation 4 и PlayStation 5 уже 11 мая, то есть завтра.

«Мы надеемся, что вы отправитесь в эмоциональное приключение и погрузитесь в живописную тайну, чтобы раскрыть секреты прошлого, которые хранит остров, и узнать нечто новое о самих себе», — пожелали авторы игрокам на PlayStation.

Call of the Sea повествует о женщине по имени Нора, которая в попытках отыскать пропавшую экспедицию своего мужа прибывает на безымянный тропический остров в южной Полинезии.