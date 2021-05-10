Британский регулятор изучит сделку по поглощению Xilinx компанией AMD за $35 млрд

Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании объявило о начале расследования сделки, в рамках которой AMD поглотит компанию Xilinx путём обмена акциями. И хотя сделка не потребует от AMD прямых денежных вложений, номинально она оценивается в $35 млрд.

Стоит отметить, что расследование британского регулятора началось спустя месяц после того, как акционеры компаний одобрили сделку. Теперь же CMA запросила у заинтересованных сторон соответствующие документы, изучение которых должно завершиться к 6 июля. Если до этой даты какое-либо решение не будет вынесено, то ведомство может продлить сроки изучения ситуации.

Напомним, акционеры компаний одобрили слияние AMD и Xilinx, являющейся одним из основных игроков на рынке микросхем с программируемой логикой, в начале прошлого месяце, а впервые о сделке было объявлено в октябре прошлого года. Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) тогда заявила, что Xilinx укрепит позиции AMD в области высокопроизводительных вычислений. «Объединив наши команды инженеров мирового класса и обширный опыт в предметной области, мы создадим лидера отрасли с видением, талантом и масштабом, чтобы определить будущее высокопроизводительных вычислений», — сказала Лиза Су.

Основным конкурентом Xilinx на рынке является компания Altera, которая почти шесть лет назад стала частью Intel в рамках сделки на $16,7 млрд. Что касается расследования CMA, то ведомство хочет услышать заявления от любых заинтересованных сторон по поводу опасения негативных последствий, к которым может привести сделка AMD и Xilinx.