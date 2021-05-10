LiveWire, первый электрический мотоцикл Harley-Davidson, станет родоначальником нового бренда. Компания из Милуоки объявила, что выделит своё подразделение электромотоциклов в отдельный бренд с собственным модельным рядом и индивидуальным подходом к позиционированию и продажам. Harley-Davidson планирует выпустить первый мотоцикл под уже самостоятельным брендом LiveWire к 8 июля, приурочив его запуск к Международной выставке мотоциклов.

Аналогичный подход Harley-Davidson применила к своему бренду по производству электровелосипедов Serial 1. Выделение электрических моделей в отдельный бренд является признаком того, что компания видит перспективы в этом направлении и планирует развивать его независимо от бизнеса мотоциклов с ДВС. Новый бренд уже обзавёлся собственным логотипом и виртуальной штаб-квартирой, которая объединяет инженеров, работающих как в Милуоки, так и в Кремниевой долине. Сообщается, что Live Wire будет работать с дилерскими центрами Harley-Davidson как независимая компания.

На данный момент сложно сказать, приведёт ли новая стратегия к повышению продаж электрических мотоциклов Harley-Davidson. В прошлом году информационное агентство Reuters сообщило, что план компании по привлечению молодого поколения мотоциклистов с помощью LiveWire терпит неудачу. Основными покупателями мотоциклов Harley-Davidson являются старые поклонники марки. Общие продажи компании в последнее время остаются на прежнем уровне после того, как в 2018 году достигли минимума.

Основная проблема, вероятно, заключается в том, что стартовая цена LiveWire составляет $29 799, что не намного дешевле, чем Tesla Model 3. Дилеры сообщают, что именно ценник отпугивает большинство молодых клиентов. Забавно, что с аналогичной проблемой Harley-Davidson сталкивалась на заре своей деятельности, когда многие заинтересованные в покупке мотоцикла люди в конечном счёте отдавали предпочтение более экономически целесообразному автомобилю Ford Model A.

Harley-Davidson также сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны других производителей электрических мотоциклов, таких как Zero Motorcycles. А по мере того, как электрический транспорт набирает популярность, Harley-Davidson будет испытывать всё большее давление со стороны акционеров, которые хотят быть уверены, что её видение будущего может быть прибыльным.