3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Смартфон Realme Narzo 30 с 6,5" экр...
Новости Hardware

Смартфон Realme Narzo 30 с 6,5" экраном Full HD+ дебютирует 18 мая

Китайская компания Realme обнародовала тизеры, раскрывающие дату официальной презентации смартфона среднего уровня Narzo 30: аппарат, работающий под управлением операционной системы Android 11 с надстройкой Realme UI 2.0, дебютирует ровно через неделю — 18 мая.

Уже известны ключевые характеристики новинки. Основой послужит процессор MediaTek Helio G95 с восемью ядрами и графическим ускорителем Mali-G76 3EEMC4. Говорится о наличии 6 Гбайт оперативной памяти LPPDDR4x и флеш-накопителя вместимостью 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD.

В оснащение войдёт 6,5-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 580 кд/м2. Фронтальная 16-мегапиксельная камера расположится в небольшом отверстии в левом верхнем углу дисплея.

Тройная тыльная камера вберёт в себя 48-мегапиксельный основной датчик, а также пару 2-мегапиксельных модулей. Упомянут боковой дактилоскопический сканер.

Прочее ожидаемое оснащение таково: 3,5-мм гнездо для наушников, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, порт USB Type-C и аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 30-ваттной подзарядкой. Называются размеры и вес — 162,35 × 75,46 × 9,45 мм и 192 г. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Смартфон среднего уровня Realme V25 получит процессор Snapdragon 768G с модемом 5G
Realme отложила презентацию смартфона X7 Max 5G, но информация о нём просочилась в Сеть
В России вышел смартфон Realme C11 (2021) с процессором Unisoc и ценой 8500 рублей
Флагман Huawei P50 с необычной системой камер показался на «живых» фотографиях
Во флагманские смартфоны ASUS Zenfone 8 вернётся стандартное аудиогнездо
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: realme, narzo, смартфон
realme, narzo, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 162
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 125
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом 83
Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: оружие, локации и численность команды разработчиков 56

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Доступные LFP-батареи CATL догнали аккумуляторы с никелем по плотности при вдвое большем сроке службы
Sony рассказала о самых загружаемых играх в PlayStation Store в апреле
Хакер наводнил сеть TOR тысячами вредоносных серверов для кражи криптовалюты у пользователей
Видео: игрок построил в Minecraft необычный город в стимпанковом антураже
Microsoft сделает 64-разрядную версию OneDrive доступной большему числу пользователей 9 ч.
Facebook начнёт предупреждать пользователей, если они захотят поделиться статьёй, которую не читали 10 ч.
Hood: Outlaws & Legends поступила в продажу и получила релизный трейлер 11 ч.
С обновлением на следующей неделе в Call of Duty появится свой Рэмбо 12 ч.
Naughty Dog отметила пятилетие Uncharted 4: A Thief’s End сводной статистикой игроков 12 ч.
PayPal планирует расширить функциональность и превратиться в суперприложение 13 ч.
Apple подала в суд на ФАС России, чтобы оспорить штраф на $12 миллионов 14 ч.
Островное приключение Call of the Sea выйдет на консолях PlayStation уже завтра 14 ч.
Британские чарты: Resident Evil Village продалась лучше других игр недели, но хуже Resident Evil 7 16 ч.
Моддер заменил главную героиню в ремейке Resident Evil 3 на леди Димитреску из RE Village 17 ч.
Зонд OSIRIS-REx попрощался с астероидом Бенну и взял курс на Землю 6 мин.
Электрический пикап Tesla получит камеру, встроенную в передний бампер 30 мин.
MSI выпустила монитор Optix G27C7 вогнутой формы с частотой обновления 165 Гц 45 мин.
Поставщик лидаров для электромобилей Nio готов найти новых клиентов 48 мин.
Смартфон Realme Narzo 30 с 6,5" экраном Full HD+ дебютирует 18 мая 2 ч.
ПК-корпус Aerocool Gladiator Duo наделён подсветкой и тремя вентиляторами ARGB 2 ч.
Создатель болидов Формулы 1 займётся разработкой электрических фургонов и кроссоверов 2 ч.
Sony готовит полностью беспроводные наушники WF-1000XM4 с новым дизайном 3 ч.
Вьетнамская компания Vingroup свернёт выпуск смартфонов и ТВ, чтобы сосредоточиться на электромобилях 3 ч.
Следственный эксперимент подтвердил, что сгоревшая в Техасе Tesla не могла рулить самостоятельно 3 ч.