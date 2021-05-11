Смартфон Realme Narzo 30 с 6,5" экраном Full HD+ дебютирует 18 мая

Китайская компания Realme обнародовала тизеры, раскрывающие дату официальной презентации смартфона среднего уровня Narzo 30: аппарат, работающий под управлением операционной системы Android 11 с надстройкой Realme UI 2.0, дебютирует ровно через неделю — 18 мая.

Уже известны ключевые характеристики новинки. Основой послужит процессор MediaTek Helio G95 с восемью ядрами и графическим ускорителем Mali-G76 3EEMC4. Говорится о наличии 6 Гбайт оперативной памяти LPPDDR4x и флеш-накопителя вместимостью 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD.

В оснащение войдёт 6,5-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 580 кд/м2. Фронтальная 16-мегапиксельная камера расположится в небольшом отверстии в левом верхнем углу дисплея.

Тройная тыльная камера вберёт в себя 48-мегапиксельный основной датчик, а также пару 2-мегапиксельных модулей. Упомянут боковой дактилоскопический сканер.

Прочее ожидаемое оснащение таково: 3,5-мм гнездо для наушников, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, порт USB Type-C и аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 30-ваттной подзарядкой. Называются размеры и вес — 162,35 × 75,46 × 9,45 мм и 192 г.