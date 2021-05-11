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MSI выпустила монитор Optix G27C7 вогнутой формы с частотой обновления 165 Гц

Компания MSI расширила ассортимент мониторов игрового уровня, анонсировав модель Optix G27C7, выполненную на матрице VA с диагональю 27 дюймов и разрешением 1920 × 1080 пикселей (формат Full HD).

Новинка имеет вогнутую форму: радиус кривизны составляет 1500R. Такое исполнение, как отмечает MSI, обеспечивает более полное погружение в виртуальное пространство. Вместе с тем технология AMD FreeSync Premium помогает поднять плавность игрового процесса, а средства Anti-Flicker и Less Blue Light уменьшают нагрузку на глаза. Функция Night Vision позволяет улучшить видимость тёмных сцен, что даёт преимущество над соперниками в игре.

Панель обладает яркостью 250 кд/м2 и контрастностью 3000:1, а углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Частота обновления составляет 165 Гц, время отклика — 1 мс.

Для новинки заявлен 93-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 118-процентный охват цветового пространства sRGB. Динамическая контрастность — 100 000 000:1.

Набор разъёмов включает интерфейс DisplayPort 1.4, два коннектора HDMI 2.0 и стандартное аудиогнездо. Подставка позволяет регулировать только угол наклона экрана. 

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: msi, монитор, игровой монитор
msi, монитор, игровой монитор
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