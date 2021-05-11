OPPO готовит смартфон с загадочным чипом MediaTek Dimensity и 65-Вт подзарядкой

В базах сертификационных организаций, в частности, 3C (China Compulsory Certificate) появилась информация о таинственном смартфоне с обозначением PEQM00, который готовит к выпуску китайская компания OPPO.

Утверждается, что новинка получит дисплей OLED с диагональю 6,43 дюйма, разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Эта панель получит небольшое отверстие для фронтальной 32-мегапиксельной камеры и встроенный сканер отпечатков пальцев.

Конфигурация многомодульной тыльной камеры полностью пока не раскрывается. Но известно, что её основным компонентом послужит 64-мегапиксельный датчик OmniVision OV64B.

«Сердце» смартфона — новый процессор MediaTek Dimensity MT6877 с интегрированным модемом 5G. Объём оперативной памяти составит 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 256 Гбайт.

Наблюдатели полагают, что новинка войдёт в семейство Reno. Питание якобы обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4400 мА·ч. Сертификация 3С указывает на поддержку 65-ваттной подзарядки.

Официальная презентация смартфона состоится в ближайшие месяцы, возможно, до конца текущего квартала.