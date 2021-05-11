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Lenovo представила игровые ноутбуки Legion с процессорами Tiger Lake-H с экранами формата 16:10

Компания Lenovo анонсировала новые портативные компьютеры для геймеров: дебютировали модели Legion 5i 15, Legion 5i 17, Legion 5i Pro и Legion 7i. В основу всех новинок положены аппаратная платформа Intel с кодовым именем Tiger Lake-H и операционная система Windows 10.

Первые три из перечисленных ноутбуков в максимальной конфигурации комплектуются процессором Core i7-11800H. Чип объединяет восемь вычислительных ядер с поддержкой многопоточности. Базовая частота составляет 2,3 ГГц, турбо-частота — 4,6 ГГц. Для графической подсистемы доступна видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070.

Версия Legion 7i может нести на борту процессор Core i9-11980HK, содержащий восемь ядер с поддержкой многопоточности и тактовой частотой 2,6–5,0 ГГц. Этот лэптоп может быть оснащён ускорителем GeForce RTX 3080.

Модель Legion 5i 15 оборудована 15,6-дюймовым экраном с разрешением до 2560 × 1440 точек и частотой обновления 165 Гц. Версия Legion 5i 17 получила 17,3-дюймовую панель с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Ноутбуки Legion 5i Pro и Legion 7i наделены 16-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560 × 1600 точек и частотой обновления 165 Гц.

Используется оперативная память DDR4-3200, объём которой может достигать 32 Гбайт. За хранение данных отвечает твердотельный накопитель вместимостью до 1 или 2 Тбайт.

Все портативные компьютеры станут доступны в июле. Цена Legion 5i 15, Legion 5i 17, Legion 5i Pro и Legion 7i составит от $969, $969, $1330 и $1769 соответственно. 

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: lenovo, legion, ноутбук, лэптоп, игровой ноутбук
lenovo, legion, ноутбук, лэптоп, игровой ноутбук
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