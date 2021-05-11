«Мир, Любовь и Ракеты»: следующий фестиваль QuakeCon тоже пройдёт в онлайн-формате

Издательство Bethesda Softworks в официальном микроблоге своего ежегодного фестиваля QuakeCon поделилось планами по проведению и первыми подробностями мероприятия в 2021-м.

Как стало известно, ближайшая итерация QuakeCon пройдёт с 19 по 21 мая текущего года. Не в Далласе, к которому за последние годы успели привыкнуть гости фестиваля, а (по аналогии с QuakeCon at Home) снова в онлайн-формате.

«Нам не терпится вернуться в Даллас к семье QuakeCon, но в целях безопасности наших сотрудников, добровольцев и сообщества QuakeCon в этом году снова будет цифровым событием», — объяснили в Bethesda Softworks.

Уже сейчас на предстоящем QuakeCon организаторы обещают «Мир, Любовь и Ракеты», а на протяжении июня поделятся информацией о расписании трансляций, благотворительных возможностях и раздачах.

Напомним, прошлогодний фестиваль стал ареной презентации новых роликов анонсированных проектов Bethesda Softworks (например, Ghostwire: Tokyo) и разглашения дополнительных подробностей об уже вышедших играх вроде DOOM Eternal.