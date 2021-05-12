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Смарт-часы Mibro Color Smartwatch дебютировали на AliExpress

На правах рекламы

Бренд Mibro объявил о старте глобальных продаж смарт-часов Mibro Color Smartwatch под управлением ОС Android Wear. Новинку можно приобрести на торговой площадке AliExpress. В честь старта продаж бренд анонсировал спецпредложение — при предъявлении купона MIBROCOLORZ покупателю предоставляется скидка.

Смарт-часы Mibro Color Smartwatch оснащены 1,57-дюймовым прямоугольным дисплеем с разрешением 240×288 точек и специальным покрытием, предохраняющим от появления на стекле отпечатков пальцев. Пользователю также предлагается ряд циферблатов на выбор для персонализации устройства. Можно также использовать для циферблата фото со своего смартфона. Размеры корпуса равны 43×35×10,2 мм, вес — 42 г (с ремешком — 52 г).

Спецификации устройства включают 128 Мбайт оперативной памяти, 2 Гбайт флеш-памяти, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0. Батарея ёмкостью 270 мА·ч обеспечивает до 14 дней автономной работы в базовом режиме. Mibro Color Smartwatch совместимы с устройствами под управлением Android и iOS.

Устройство обеспечивает круглосуточный мониторинг частоты сердечных сокращений (ЧСС), позволяет определять уровень содержания кислорода в крови (SpO2), качество сна и артериальное давление. 

У Mibro Color Smartwatch имеется 15 спортивных режимов, включая бег, ходьбу, езда на велосипеде, йогу, бадминтон, футбол и т. д. Благодаря защите от воздействия воды согласно стандарту 5 ATM устройство можно брать на тренировку в любую погоду или на занятия по плаванию в бассейне. 

На экране смарт-часов можно также просматривать различные уведомления со смартфона. Устройство поддерживает ряд языков, включая русский, английский, испанский и т. д. Смарт-часы Mibro Color Smartwatch предлагаются со сменными силиконовыми ремешками пяти цветов.

Стоимость Mibro Color Smartwatch стартует с $38,99. При использовании купона MIBROCOLORZ можно получить скидку в размере $4.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: mibro, смарт-часы, носимое устройство
mibro, смарт-часы, носимое устройство
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