Россия и США попытаются совместными усилиями обнаружить и устранить причины утечки воздуха на МКС

Стало известно, что Россия и США организовали рабочую группу с целью поиска и устранения причин утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова представителя консультативного совета Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Сьюзен Хелмс (Susan Helms).

«Роскосмос образовал комиссию по борьбе с утечкой. И совместная рабочая группа была создана между NASA и российскими партнёрами для сотрудничества в определении причин (утечки) и потенциального недопущения негативных последствий», — приводит источник слова Сьюзен Хелмс.

Согласно имеющимся данным, NASA планирует доставить на МКС тензометры (приборы для измерения деформаций). Предполагается, что они будут отправлены на орбитальную станцию на корабле SpaceX Dragon, запуск которого намечен на начало июня этого года. Эти приборы будут размещены в промежуточной камере модуля «Звезда» для поиска причин утечки воздуха. Также было сказано, что скорость утечки остаётся стабильной и в настоящее время проблема не угрожает безопасности членов экипажа.

«Основываясь на понимании напряжения конструкции и самих трещин, специалисты не считают, что существует непосредственная проблема безопасности. И в настоящее время, предполагая, что скорость утечки останется стабильной и ситуация не ухудшится, риск для экипажа считается минимальным», — сказала Хелмс.

Напомним, небольшая утечка воздуха была обнаружена на МКС осенью 2019 года. В октябре прошлого года российские космонавты нашли трещину в промежуточной камере модуля «Звезда», а в марте 2021 года её удалось заделать. В марте также заделали ещё одну трещину, но эта работа позволила лишь снизить скорость утечки. В начале этого года руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьёв рассказал, что негерметичность в модуле «Звезда» эквивалентна отверстию диаметром 0,2 мм. За сутки давление на станции снижается на 0,4 мм ртутного столба, что далеко от критического значения в 0,5 мм ртутного столба в минуту.