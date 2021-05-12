Samsung ожидает, что спрос на бытовую технику во втором полугодии не снизится

Не секрет, что бытовая техника оказалась в числе товаров повышенного спроса после начала пандемии, и пока эта тенденция и не думает ослабевать. Во всяком случае, представители Samsung Electronics, которые ещё недавно рассчитывали столкнуться с падением спроса во втором полугодии, теперь с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее.

Корейский производитель не приводит отдельную статистику по деятельности подразделения, выпускающего бытовую технику, но по данным Eugene Investment & Securities, в первом квартале операционная прибыль этого бизнеса выросла в два с лишним раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до $358 млн.

Президент профильного подразделения Samsung Electronics Ли Джэ Сон (Lee Jae-seung) признался в интервью Reuters, что изначально компания прогнозировала снижение спроса на бытовую технику со второго квартала, но ход пандемии в совокупности с экономическими дотациями, предоставляемыми гражданам отдельных стран, позволяют рассчитывать на высокий уровень спроса во втором полугодии.

От дефицита полупроводниковых компонентов бизнес Samsung по выпуску бытовой техники защищается несколькими способами. Во-первых, был создан большой товарный запас. Во-вторых, производство компонентов было перенесено с линий, использующих кремниевые пластины типоразмера 200 мм, на линии, работающие с типоразмером 300 мм. Они не только меньше загружены, но и больше распространены в инфраструктуре подрядчиков Samsung. Наконец, на каждый компонент помимо основного поставщика имеется и резервный, нередко они ещё и расположены в разных странах.

В первом квартале спрос на бытовую технику Samsung вырос во всех регионах планеты. В США, например, продажи пылесосов взлетели на 144 %, а в Бразилии — в 12 раз, в Европе на 79 % выросли продажи посудомоечных машин. Samsung одновременно будет расширять сервис продажи индивидуально конфигурируемой бытовой техники. В Южной Корее, например, он уже позволяет покупателям холодильников выбирать из 360 оттенков окраса дверей встраиваемой техники. Подобные возможности персонализации уже сами по себе увеличили спрос на 30–50 %, как пояснил представитель компании. Вводятся дополнительные производственные мощности в США, Мексике и Южной Корее. Популярностью пользуются паровые шкафы — устройства, позволяющие обрабатывать одежду и обувь паром с целью их обеззараживания, а также системы очистки воздуха.