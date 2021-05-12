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Waymo и Cruise подали заявки на коммерческую эксплуатацию беспилотных авто в Сан-Франциско

С 2019 года беспилотные автомобили Waymo уже осуществляют коммерческие пассажирские перевозки в одном из районов штата Аризона, но до Калифорнии этот сервис намеревается добраться только в этом году. Конкурирующая компания Cruise тоже подала заявку на осуществление коммерческих перевозок в Сан-Франциско. Власти Калифорнии пока рассматривают обе заявки.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Как сообщает Reuters, компания Waymo подала свою заявку ещё 19 января, а Cruise присоединилась к ней 29 марта. Первая из компаний обязуется ограничить территорию оказания услуг определёнными маршрутами, сохранить страхующего водителя за рулём, а также переключаться на ручное управление на сложных развязках и перекрёстках, при проведении ремонтных работ на дороге и в плохих погодных условиях.

Cruise обязуется оказывать услуги рано утром или поздно вечером, ограничить скорость передвижения 48 км/ч, использовать строго определённые маршруты, но при этом сразу отказаться от присутствия водителя за рулём. Waymo подобную возможность рассматривает только в более отдалённой перспективе. Прототипы Waymo проехали по дорогам Сан-Франциско не более 133 тыс. км, что заметно меньше пробега Cruise, который достигает 3,22 млн км.

В декабре прошлого года компания Nuro уже получила разрешение на коммерческую эксплуатацию роботизированных такси в Калифорнии, став первой, кому это удалось. Cruise финансируется компаниями GM и Honda, а начало коммерческой эксплуатации беспилотных машин в Калифорнии позволит ей получить $1,35 млрд от японской компании SoftBank.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, мир роботехники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: waymo, cruise, автопилот, калифорния, такси
waymo, cruise, автопилот, калифорния, такси
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