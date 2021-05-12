Высокий спрос толкает вверх цены на материалы для производства LFP-батарей

Основным преимуществом литиевых аккумуляторов с фосфатом железа (LFP) до сих пор считалась более низкая цена, но высокий спрос на батареи этого типа вызвал рост цен на сырьё. Материалы, используемые при производстве никельсодержащих аккумуляторов, начали дешеветь, и это сокращает разрыв в цене между ними.

С начала 2021 года, как сообщает DigiTimes со ссылкой на китайские СМИ, цены на сырьё, используемое при производстве литиевых аккумуляторов с фосфатом железа, выросли на 50 % и не готовы останавливаться. Цены на материалы для производства литиевых аккумуляторов с содержанием никеля, напротив, не только выросли меньше, но и недавно начали снижаться.

Спрос на батареи с содержанием фосфата железа диктуется не только растущим рынком относительно доступных электромобилей, но и сегментом систем стационарного хранения электроэнергии. В этом случае больший вес LFP-батарей не играет существенной роли, как и меньшая плотность хранения заряда. Всё это повышает спрос на LFP-батареи, что автоматически вызывает рост цен на них. Ведущими поставщиками аккумуляторов такого типа остаются китайские компании CATL, BYD и Gotion High-Tech, их производственные квоты сейчас полностью забронированы производителями электромобилей.