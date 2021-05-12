Минпромторг заявил, что проблему нехватки автомобильной электроники получится решить к концу лета

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) полагает, что дефицит электронных компонентов для автомобильной отрасли удастся устранить к концу предстоящего лета.

В настоящее время проблема нехватки процессоров и других полупроводниковых компонентов наблюдается в самых разных секторах рынка — от смартфонов и компьютеров до телевизоров и автомобилей. Это вынуждает компании по всему миру сокращать или приостанавливать производство техники. Вместе с тем растут цены на определённые виды продукции.

В Минпромторге отмечают, что дефицита автомобилей в России сейчас нет. Но ситуация на рынке микрочипов уже спровоцировала повышенный спрос на определённые модели. Для ускорения поставок необходимых комплектующих автопроизводителям к процессу подключились торговые представительства РФ за рубежом.

«Российская автомобильная промышленность продолжает работать, несмотря на то, что в мировой практике начиная с февраля–марта этого года мы уже видим немало случаев, когда крупные заводы останавливаются из-за недоукомплектованности машин электронными системами. Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется», — приводит ТАСС заявления пресс-службы Минпромторга.

Отмечается также, что ведомство продолжает активно сотрудничать как с автопроизводителями, так и с их поставщиками для решения проблемы дефицита компонентов.