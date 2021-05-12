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Учёные из Сингапура научились управлять хищными растениями с помощью смартфона

Исследователи из Сингапура нашли способ контролировать плотоядное растение венерина мухоловка, используя сигналы смартфонов. Они надеются, что технология будет способствовать созданию методик превращения растений в биологические сенсоры.

https://www.reuters.com

Учёный Луо Йифей (Luo Yifei) из сингапурского Технологического университета Наньянга продемонстрировал журналистам, как сигнал со смартфона, отправленный на крошечные электроды, прикреплённые к мухоловке, заставляет её захлопнуть ловушку, как будто туда попало насекомое.

«Растения как люди, они вырабатывают электрические сигналы, как кардиосигналы наших сердец», — заявил Луо.

Дополнительно учёные отделили ловушку от растения прикрепили её к роботизированной руке. Теперь подобное бионическое устройство способно, получив сигнал, хватать что-нибудь тонкое и лёгкое вроде кусочка проволоки. Таким способом растение может использоваться в качестве мягкого робота для удержания хрупких вещей, которые иначе будут легко разрушены обычными манипуляторами.

https://www.reuters.com/

Учёные утверждают, что связь между человеком и растениями может быть и двусторонней. Ожидается, что технологию можно использовать для регистрации сигналов от растений о природных аномалиях или болезнях до появления полноценных симптомов.

В университете считают, что такие биосенсоры могут применяться для мониторинга загрязнений окружающей среды токсичными газами или другими веществами. По словам одного из энтузиастов, занимающихся выращиванием и продажей хищных растений, «если растение может ответить нам, не исключено, что их выращивание станет ещё легче».

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Рубрики: Новости Hardware, сенсоры и сенсорные системы, интересности из мира хай-тек, мир роботехники, на острие науки,
Теги: наука, смартфоны, биотехнологии
наука, смартфоны, биотехнологии
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