Учёные из Сингапура научились управлять хищными растениями с помощью смартфона

Исследователи из Сингапура нашли способ контролировать плотоядное растение венерина мухоловка, используя сигналы смартфонов. Они надеются, что технология будет способствовать созданию методик превращения растений в биологические сенсоры.

Учёный Луо Йифей (Luo Yifei) из сингапурского Технологического университета Наньянга продемонстрировал журналистам, как сигнал со смартфона, отправленный на крошечные электроды, прикреплённые к мухоловке, заставляет её захлопнуть ловушку, как будто туда попало насекомое.

«Растения как люди, они вырабатывают электрические сигналы, как кардиосигналы наших сердец», — заявил Луо.

Дополнительно учёные отделили ловушку от растения прикрепили её к роботизированной руке. Теперь подобное бионическое устройство способно, получив сигнал, хватать что-нибудь тонкое и лёгкое вроде кусочка проволоки. Таким способом растение может использоваться в качестве мягкого робота для удержания хрупких вещей, которые иначе будут легко разрушены обычными манипуляторами.

Учёные утверждают, что связь между человеком и растениями может быть и двусторонней. Ожидается, что технологию можно использовать для регистрации сигналов от растений о природных аномалиях или болезнях до появления полноценных симптомов.

В университете считают, что такие биосенсоры могут применяться для мониторинга загрязнений окружающей среды токсичными газами или другими веществами. По словам одного из энтузиастов, занимающихся выращиванием и продажей хищных растений, «если растение может ответить нам, не исключено, что их выращивание станет ещё легче».