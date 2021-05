В разработке для PS5 оказалось более 25 «больших, маленьких, разных» игр от Sony Interactive Entertainment

Президент Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst) в недавнем интервью Wired обмолвился о количестве внутренних проектов в разработке для PlayStation 5.

По словам Хюльста, в настоящее время к релизу на консоли нового поколения Sony готовится свыше 25 проектов под брендом PlayStation Studios. Почти половина из них не связана с уже существующими франшизами.

Не все находящиеся в разработке продукты будут блокбастерами вроде Uncharted: «Невероятное разнообразие струится из самых разных регионов. Большие, маленькие, разные игры».

Так, например, за свой следующий проект готовятся взяться разработчики ещё не вышедшего фэнтезийного приключенческого экшена Kena: Bridge of Spirits из независимой студии Ember Lab.

«Фундамент [для Kena: Bridge of Spirits] мы заложили на PS4. Но создавать вторую игру и выстраивать механики и инструменты с оглядкой на преимущества SSD будет очень весело», — заявил сооснователь Ember Lab Джош Гриер (Josh Grier).

Кроме того, в материале Wired нашлось место официальному подтверждению сроков выхода Horizon Forbidden West. Сиквел Horizon Zero Dawn всё ещё планируется к релизу в текущем году.

Помимо Horizon Forbidden West, в разработке для PS5 точно находятся Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, следующая God of War, дебютные проекты Firewalk Studios и Haven Studios, а также, по слухам, новая Uncharted и ремейк The Last of Us.