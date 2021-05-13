3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостисистемы охлажденияСЖО Thermaltake Floe RC240/360 Snow Edit...
Новости Hardware

СЖО Thermaltake Floe RC240/360 Snow Edition предназначены для процессора и модулей ОЗУ

Компания Thermaltake анонсировала системы жидкостного охлаждения (СЖО) Floe RC240 Snow Edition и Floe RC360 Snow Edition — это объединённые решения, предназначенные для отвода тепла от центрального процессора и модулей оперативной памяти.

Новинки наделены алюминиевым радиатором формата соответственно 240 и 360 мм. Задействован водоблок с медным основанием. Длина соединительных патрубков составляет 410 мм.

Компоненты систем охлаждения получили белоснежное исполнение. Для обдува радиатора применяются 120-мм вентиляторы, скорость вращения которых управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту. Создаётся поток воздуха объёмом до 100 кубометров в час при уровне шума не более 28,2 дБА. Статическое давление — до 1,31 мм водного столба.

Важно отметить, что блок охлаждения ОЗУ совместим только с собственными модулями Thermaltake семейства ToughRAM RC DDR4.

Все элементы новинок снабжены эффектной адресуемой подсветкой. Контролировать её работу можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock Polychrome Sync или MSI Mystic Light Sync.

Новинки совместимы с процессорами AMD в исполнении Socket AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 и Intel LGA 2066/20113/2011/1366/1200/1156/1155/1151/1150. Сведений об ориентировочной цене пока нет. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Кулер Thermalright Peerless Assassin 120 Black получил двухсекционный радиатор
Корпус Thermaltake V150 TG ARGB Breeze получил сетчатую панель и три ARGB-вентилятора
Thermaltake представила башенные кулеры ToughAir 310/510 для чипов AMD и Intel
Arctic объявила о начале продаж термопасты MX-5
Определены лучшие термопасты в 2021 году
Microsoft использует кипящую жидкость для охлаждения серверов в ЦОД
Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: thermaltake, система охлаждения, система жидкостного охлаждения, сжо, охлаждение
thermaltake, система охлаждения, система жидкостного охлаждения, сжо, охлаждение
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца — май 2021 года 208
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 168
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 90
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 64

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Настоящий фотореализм: Intel показала, как можно улучшить изображение на примере GTA V
Земля могла быть покрыта сплошным океаном, выяснили японские учёные и объяснили, почему этого не произошло
В России разработали умного дрона-охотника на борщевик
Ровер Perseverance начал исследовать марсианские валуны с помощью роботизированной руки
Российский квантовый симулятор за два часа решил задачу, на которую обычная система потратила неделю
Майское накопительное обновление Windows 10 закрыло 55 критических уязвимостей 6 ч.
IBM представила набор данных для обучения ИИ программированию 8 ч.
Apple заявила, что строгая политика App Store уберегла от мошенников $1,5 млрд за 2020 год 9 ч.
«Сеть Локатора» можно использовать для передачи сообщений на любое расположенное рядом устройство Apple 9 ч.
В разработке для PS5 оказалось более 25 «больших, маленьких, разных» игр от Sony Interactive Entertainment 9 ч.
В российском и украинском PS Store начали дорожать игры Sega — Persona 5, Yakuza Kiwami, Valkyria Revolution 10 ч.
Суд освободил Amazon от выплаты 250 млн евро якобы неуплаченных в Европе налогов 12 ч.
Ролевой экшен Scarlet Nexus скоро получит демоверсию — она станет временным эксклюзивом Xbox Series X и S 12 ч.
Разработчики Total War: Warhammer III раньше времени опубликовали новый кинематографический трейлер [Обновлено] 13 ч.
Новые скриншоты Mass Effect Legendary Edition: подтянутые текстуры и изменившиеся лица 14 ч.
Хакеры, которые взломали американский нефтепровод, похвастались тремя новыми жертвами 7 ч.
Новая статья: Обзор вентиляторов Arctic BioniX P120 A-RGB, или Как в Arctic подсветку осваивали 7 ч.
Amazon поделилась новыми изображениями своей будущей второй штаб-квартиры 7 ч.
Учёные придумали способ зарядки электромобилей прямо во время движения 7 ч.
Gigabyte потеряла $550 млн после своих заявлений о плохом качестве китайских товаров 9 ч.
ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 8 Flip с откидной тройной камерой 10 ч.
Загадочный компьютер AMD 4700S Desktop Kit показался на фотографиях 10 ч.
ASUS представила Zenfone 8 — относительно компактный флагман с разъёмом для наушников и защитой от пыли и воды 10 ч.
Инвестиции США и Китая в свои полупроводниковые производства не сдвинут Samsung с позиции крупнейшего чипмейкера 10 ч.
OpenPOWER представила LibreBMC, первый полностью открытый  контроллер BMC 11 ч.