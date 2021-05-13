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Психологический хоррор Layers of Fear 2 выйдет на Nintendo Switch уже 20 мая

Независимая польская студия Bloober Team у себя в официальном микроблоге анонсировала скорое расширение платформенной географии своего психологического хоррора Layers of Fear 2.

Как стало известно, в самое ближайшее время Layers of Fear 2 появится на Nintendo Switch. Релиз на гибридной консоли ожидается уже 20 мая текущего года, то есть на следующей неделе.

Сбор предварительных заказов Layers of Fear 2 в цифровом магазине Nintendo eShop уже стартовал. До 31 мая игру можно приобрести с 10-процентной скидкой — за 2024 рубля вместо 2249 рублей.

Чем именно Layers of Fear 2 на Nintendo Switch будет отличаться от версий для других целевых платформ, разработчики не рассказали, но показали минутный геймплейный трейлер.

Вдобавок страница игры в Nintendo eShop содержит четыре скриншота Layers of Fear 2, по которым также можно судить о качестве визуальной составляющей Switch-версии творения Bloober Team.

Скриншоты Switch-версии Layers of Fear 2
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События Layers of Fear 2 разворачиваются на океанском лайнере. Игрокам в роли некогда известного голливудского актёра предстоит отправиться в путешествие по тёмным уголкам собственного сознания.

Layers of Fear 2 дебютировала в конце мая 2019 года на PC (Steam), PlayStation 4 и Xbox One. Вторую часть журналисты встретили менее радушно, чем первую: от 63 до 70 % на Metacritic.

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Рубрики: Новости Software, игры, Приключение, Ужастик, Анонс, Nintendo,
Теги: layers of fear 2, bloober team
layers of fear 2, bloober team
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