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Virgin Orbit выведет на орбиту два британских спутника связи с поддержкой квантового шифрования

Если всё пойдёт по плану, в 2023 году с космодрома Корнуолл в Великобритании на низкую околоземную орбиту будут выведены два спутника связи британской компании Arqit Limited. Сегодня эта компания впервые открыто заявила о себе, как о лидере квантовой криптографии в Великобритании. Запуск будет осуществлён с борта самолёта компанией Virgin Orbit, у которой тоже британские корни.

Источник изображения: Virgin Orbit

Источник изображения: Virgin Orbit

Первый успешный вывод на орбиту спутников с борта модифицированного самолёта Boeing 747-400 американская компания Virgin Orbit совершила 17 января этого года. Второй запуск спутников на орбиту самолётом-носителем ожидается в конце года. Ракета LauncherOne, запускаемая из-под крыла самолёта на высоте 11 км, выведет на низкую околоземную орбиту кубсаты польской компании SatRevolution. Это будет первый коммерческий контракт Virgin Orbit на запуск спутников.

До выполнения контракта с Arqit Limited в 2023 году компания Virgin Orbit совершит ещё ряд запусков. Но главным для неё будет начало регулярных запусков с территории Великобритании, что возведёт эту страну в ранг комических держав с собственным космодромом.

Что касается компании Arqit Limited, то до сегодняшнего дня она четыре года работала в режиме скрытности. Сообщается, что за это время она стала ведущим британским провайдером каналов связи с квантовой криптографией, охватив сетью сверхзащищённой и невзламываемой связи QuantumCloud государственные органы и компаний. Вывод на орбиту спутников с поддержкой квантового шифрования позволит расширить сферу услуг и покрытие данным видом коммуникации.

Добавим, Virgin Orbit решила стать инвестором Arqit Limited и вложила в компанию $5 млн в очередном раунде сбора средств. Защищённые квантовым шифрованием каналы связи не менее прибыльный бизнес, чем запуск спутников из под крыла самолёта.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, космос,
Теги: virgin orbit, квантовое шифрование, спутники
virgin orbit, квантовое шифрование, спутники
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