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Qualcomm отказалась от участия в MWC 2021 из-за продолжающейся пандемии

Qualcomm объявила, что не будет очно участвовать в выставке Mobile World Congress (MWC) 2021, которая должна пройти в Барселоне в традиционном формате. Вместо этого Qualcomm предпочла виртуальное участие в мероприятии из-за опасений по поводу продолжающейся пандемии коронавируса.

Alex Castro / The Verge

Alex Castro / The Verge

«Хотя мы ценим меры по охране здоровья и безопасности, принятые GSMA для MWC Barcelona, ​​мы решили, что в интересах наших сотрудников и клиентов будет лучше, чтобы участие Qualcomm было виртуальным в этом году», — говорится в сообщении компании, направленном ресурсу TechCrunch.

Qualcomm далеко не единственная крупная компания, выбравшая цифровое присутствие на MWC в этом году: Google, Nokia, Ericsson, Sony и Oracle полностью отказались от участия в выставке этого года, а Samsung и Lenovo объявили, что они будут присутствовать на мероприятии в цифровом формате вместо традиционных личных выступлений и размещения стендов.

GSMA по-прежнему настаивает на проведении мероприятия в этом году с некоторыми ограничениями для снижения рисков заразиться COVID-19, включая просьбу к участникам пройти тест на COVID-19 в течение 72 часов с момента их прибытия и планами по «контролю плотности толпы», хотя ни то, ни другое не является достаточной мерой для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на таком крупном мероприятии.

В 2020 году организаторы MWC отменили проведение выставки в обычном формате только после того, как многие крупные компании, включая LG, ZTE, Sony и Amazon, отказались от участия в ней. Вполне возможно, что массовый отказ компаний в этом году тоже изменит планы GSMA по поводу формата проведения выставки.

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Рубрики: Новости Hardware, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы,
Теги: qualcomm, mwc, выставка
qualcomm, mwc, выставка
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