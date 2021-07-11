3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостикосмосVirgin Galactic разыграет в лотерею бесп...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Virgin Galactic разыграет в лотерею бесплатное (почти) путешествие в космос

Компания Virgin Galactic объявила о розыгрыше космического путешествия на их корабле. Полёт запланирован на 2022 год. Об этом пишет The Verge. Заветный билет разыграют в ходе лотереи на фандрайзинговой платформе Omaze.

Источник: Omaze

Источник: Omaze

В розыгрыше сможет принять любой желающий. Для этого надо пожертвовать средства некоммерческой организации Space for Humanity. За каждое пожертвование пользователю будут начисляться бонусные баллы, влияющие на шансы. Максимальное число баллов составит 6 тысяч.

Победитель получит приз — путешествие на космическом самолёте VSS Unity. Кроме этого, компания подарит пользователю тур по космопорту «Америка» в Нью-Мексико с участием Ричарда Брэнсона (Richard Branson). Бизнесмен пошутил, что будет в своей фирменной шляпе Вилли Вонка.

Лотерея продлится до 1 сентября 2021 года, а победителя объявят 29 сентября. Участник лотереи должен быть совершеннолетним, а также вакцинированным от COVID-19. Напомним, что в воскресенье 11 июля Ричард Брэнсон сам совершил суборбитальный полёт на космическом самолёте VSS Unity. Во время запуска судно достигло скорости в 3 маха (более 3,5 тысяч км/ч) и поднялось на высоту 84,5 километра. С точки зрения ВВС США, полёт классифицируется как космический (граница находится на высоте 80,4 км). После этого самолет бизнесмена успешно приземлился.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Илон Маск полетит в космос на туристическом корабле Virgin Galactic
Ричард Брэнсон успешно приземлился после суборбитального полёта на космолёте Virgin Galactic
В Blue Origin Джеффа Безоса не считают полёт Брэнсона космическим
Глава Virgin Galactic полетит в космос раньше владельца Blue Origin Джеффа Безоса
Британский провайдер воспользуется спутниковой сетью OneWeb для устранения цифрового неравенства
Фото дня: россыпь звёзд в Малом Магеллановом Облаке
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: космос, virgin galactic
космос, virgin galactic
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270 196
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока 156
Ещё немного, и майнинг Chia на жёстких дисках станет невыгоден, даже если они бесплатны — посчитали в Backblaze 91
Что купить, если очень нужен компьютер дома: игровой ноутбук или системный блок за те же деньги? 87

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока
Лазерный телевизор Hisense LASER TV 88L5VG вышел в России по цене 450 тыс. рублей
Китайский ровер проехал более 400 метров по поверхности Марса
PlayStation 5 появятся в продаже в ближайшую среду, пообещал DNS
Механики выживания, новая карта и древнее проклятие: для Fallout 4 вышла крупная модификация The Wilderness
Европейские защитники прав потребителей обвинили WhatsApp в нарушении законов из-за новой политики конфиденциальности 8 ч.
Google прокачала игровые возможности Android 12 — API для борьбы с читами, запуск не полностью скачанных игр и не только 9 ч.
Студия-разработчик Company of Heroes запустила обратный отсчёт до завтрашнего анонса 9 ч.
Разработчик TikTok отложил выход на биржу после встречи с китайскими властями 10 ч.
Утечка: владельцы PS5 получат возможность протестировать Gran Turismo 7 до релиза 10 ч.
Исчезающие после прочтения сообщения WhatsApp стали доступны на iOS 11 ч.
Facebook запустил в России торговую площадку Marketplace 11 ч.
В июне объёмы торговли криптовалютой упали на 40 % 12 ч.
В ремастере The Legend of Zelda: Skyward Sword появится возможность свободно вращать камеру вокруг Линка 12 ч.
Видео: радиолокационная станция «Дуга» и её окрестности в трейлере Chernobylite 13 ч.
Компания Blue Origin получила разрешение властей на доставку туристов в космическое пространство 2 мин.
TSMC предложила интегрировать жидкостное охлаждение непосредственно в чипы 2 ч.
Поставки ноутбуков установят в 2021 году рекорд благодаря спросу на хромбуки 5 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука GIGABYTE AERO 17 HDR XD: для работы и развлечений — и наоборот 7 ч.
AMD совместно с EuroCC поддержит развитие HPC в регионе EMEA 7 ч.
AutoX представила пятое поколение автопилота для роботакси — он в 15 раз мощнее автопилота Tesla 8 ч.
Новая прошивка для накопителя WD Black SN850 исправила проблему падения скорости на платформе AMD X570 9 ч.
«Яндекс» начнёт платить СМИ за новости 9 ч.
Илон Маск заявил в суде, что не пытался нажиться на покупке SolarCity компанией Tesla 9 ч.
Инженер Huawei создал рабочий прототип электровелосипеда с автопилотом 10 ч.