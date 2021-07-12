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Electronic Arts представила футбольный симулятор FIFA 22: первый трейлер, подробности и предзаказы

Издательство Electronic Arts у себя на официальном сайте представило FIFA 22 и поделилось первыми подробностями новейшего выпуска своего ежегодного футбольного симулятора.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Отличительной особенностью FIFA 22 от предшественниц называют продвинутую технологию HyperMotion, которая будет доступна только в версиях игры для консолей нового поколения и облачного сервиса Google Stadia.

В Electronic Arts уверяют, что благодаря «передовому захвату движений», дополнительным анимациям и машинному обучению HyperMotion делает новую FIFA «реальной как никогда».

На всех целевых платформах FIFA 22 предложит «проработанные и инновационные функции» в других аспектах игрового процесса и режимах: «Карьера», Volta, «Клубы профи» и Ultimate Team.

В рамках последнего состоится премьера FIFA Ultimate Team Heroes — «совершенно новых предметов, отражающих истории и величие культовых игроков и любимцев фанатов». Подробностями обещают поделиться до конца лета.

FIFA 22 поступит в продажу 1 октября для PC (Steam, Origin), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Google Stadia. В состав издания Ultimate, помимо прочего, входит доступ к игре за четыре дня до релиза.

Предзаказы уже стартовали: стандартный комплект FIFA 22 обойдётся в 3499 рублей на ПК (Steam, Origin), 4899 и 5499 рублей на PS4 и PS5, $60 и $70 на Xbox One и Xbox Series X и S. Версии для консолей обоих поколений получат лишь покупатели издания Ultimate.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Спорт, Анонс, Xbox, PlayStation, Облачные игровые платформы,
Теги: fifa 22, electronic arts, ea
fifa 22, electronic arts, ea
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