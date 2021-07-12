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ZTE Blade V30 получит китайский процессор, 64-Мп квадрокамеру и цену $240

Интернет-источники обнародовали изображения и технические характеристики смартфона среднего уровня Blade V30, который готовит к выпуску китайская телекоммуникационная компания ZTE.

Здесь и ниже изображения Gizmochina

Здесь и ниже изображения Gizmochina

Основа устройства — процессор Unisoc T618. Изделие содержит восемь вычислительных ядер: это два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Mali G52 MP2 GPU.

Аппарат оборудован 6,67-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 1080 × 2400 точек. Во фронтальной части расположена 16-мегапиксельная камера. Основная камера имеет четырёхкомпонентное исполнение: это 64-мегапиксельный датчик, блок с 8-мегапиксельным сенсором и широкоугольной оптикой, а также два 2-мегапиксельных датчика.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки через порт USB Type-C. Габариты составляют 165,8 × 77,8 × 8,9 мм, вес — 193 г.

Среди прочего упомянуты слот microSD и 3,5-мм гнездо для наушников. Применена операционная система Android 11. Цена в версии с 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128 Гбайт составит около $240. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: zte, zte blade, смартфон
zte, zte blade, смартфон
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