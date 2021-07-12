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«Яндекс» запустил Meteum 2.0 — новую технологию прогноза погоды на основе машинного обучения

Технология Meteum 2.0 поможет «Яндексу» делать более точные прогнозы погоды с использованием алгоритмов машинного обучения, учитывающих необычные факторы. По данным компании, это первая система, получающая данные для обучения не только от метеоприборов и метеорологических станций, — в расчёт идут и сообщения пользователей.

shutterstock.com

shutterstock.com

По информации «Яндекса», использование новой версии Meteum позволило на 20 % точнее делать краткосрочный прогноз осадков на «Яндекс.Погоде» по всей стране. Утверждается, что  сообщения пользователей об осадках помогают оптимизировать краткосрочные прогнозы в местах, где нет метеорологического оборудования, — на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Теперь пользователи могут оценить на карте осадков вероятность непогоды в ближайшие пару часов. Это позволит принять решение о прогулке или, например, пешем походе в магазин.

«Яндекс» приветствует интерактивную помощь, поэтому, как сообщают в компании, отправить сообщение о дожде или других осадках можно с помощью приложения «Яндекса» или сервиса «Яндекс.Погода». На карте осадков сообщения пользователей отмечаются значками зонтиков, поэтому чем больше зонтиков видит пользователь на карте в одной локации, тем вернее информация о погоде.

После замены первой версии Meteum на вторую точнее стал и долгосрочный прогноз погоды на неделю. Если раньше использовались три разных модели прогноза, то теперь пять, причём одна из них принадлежит самому «Яндексу».

Полученные данные обрабатываются с помощью технологии машинного обучения на базе модели CatBoost и нейронных сетей. Алгоритмы принимают в расчёт не только скорость ветра, температуру и прочие данные, но и даже такие «мелочи», как удалённость от водоёма или даже высоту солнца над горизонтом.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: яндекс, яндекс.погода, машинное обучение
яндекс, яндекс.погода, машинное обучение
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