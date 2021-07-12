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Хоррор Abandoned для PS5 получил дату выхода интерактивного трейлера

Студия Blue Box объявила, что предзагрузка приложения для трейлера Abandoned на PlayStation 5 откроется 29 июля. Глава компании Хасан Кахраман (Hasan Kahraman) объяснил в комментариях в Twitter, для чего новой игре понадобится отдельное приложение.

Источник: Blue Box Game Studios

По словам Кахрамана, так игроки смогут оценить все возможности PS5, которые будет использовать Abandoned — графику в 4K-разрешнии и 60 кадров/c, работу DualSense и 3D-звук. 10 августа в приложении откроется доступ к «вступлению» к Abandoned, а сам интерактивный трейлер выйдет позднее в августе.

Пользователи Twitter продолжают скептически комментировать официальные новости об игре. Саму Abandoned анонсировали в апреле этого года, но в середине июня игра набрала огромную популярность. Произошло это из-за того, что разработчики намекнули на связь их проекта с Silent Hill. После чего этот твит был удалён, а теперь социальные сети Abandoned встречают игроков предупреждением, что хоррор никак не связан с франшизой Konami и Хидео Кодзимой (Hideo Kojima).

Выход Abandoned был запланирован на 4 квартал 2021 года, но теперь дату релиза игры перенесли на неопределённый срок.

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Рубрики: Новости Software, игры, Ужастик, PlayStation,
Теги: blue box game studios, ps5, sony, sony playstation 5, хоррор, dualsense
blue box game studios, ps5, sony, sony playstation 5, хоррор, dualsense
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