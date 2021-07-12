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Механики выживания, новая карта и древнее проклятие: для Fallout 4 вышла крупная модификация The Wilderness

Порой энтузиасты выпускают действительно большие модификации для известных игр, как это было в случае с Wyrmstooth для The Elder Scroll V: Skyrim и Farewell of the White Wolf для The Witcher 2: Assassins of Kings. На днях похожим по масштабам проектом отметился автор под псевдонимом El Ha. Он выпустил мод The Wilderness для Fallout 4, который добавляет механики выживания, новый регион и полноценную сюжетную линию.

Источник изображения: Nexus Mods

Источник изображения: Nexus Mods

По заявлению энтузиаста, его модификация по размерам добавленных локаций не уступает официальному дополнению Nuka-World. Карта The Wilderness включает много поселений, заброшенных зданий и тайников. Последние нужно искать для пополнения боеприпасов, что относится к элементам выживания. К ним также можно причислить необходимость следить за уровнем жажды и прочие механики в таком духе.

Источник изображения: Nexus Mods

Источник изображения: Nexus Mods

Основная сюжетная линия The Wilderness посвящена древнему проклятию, которое висит над Пустошами. Игроки должны разобраться, как его снять. В процессе прохождения пользователи будут добывать новое снаряжение и заниматься исследованиями. Модификация больше ориентирована на изучение окружения и выживание, чем на сражения.

Скачать The Wilderness можно на сайте Nexus Mods после предварительной авторизации.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Моды, патчи, дополнения,
Теги: fallout 4, bethesda softworks, bethesda game studios, моды
fallout 4, bethesda softworks, bethesda game studios, моды
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