Камчатка реализует крупнейший советский проект 70-х годов по добыче водородного топлива

Компания «Н2 Чистая энергетика» заключила соглашение с Корпорацией развития Камчатского края. Стороны намерены построить Пенжинскую приливную электростанцию (ПЭС) на побережье Охотского моря с амбициозной целью — сделать её мощности «одним из крупнейших источников водорода в мире».

В 1970-е годы потенциальная мощность ПЭС оценивалась в 100 ГВт, а стоимость проекта оценивалась более, чем в 200 миллиардов долларов. Планировалось постройка двух приливных электростанций — ПЭС-1 (Северный створ) и более масштабной ПЭС-2 (Южный створ). К участию в проекте намеревались привлечь энергопотребителей из Японии, Китая и Южной Кореи.

Общий объём инвестиций ещё предстоит рассчитать — изменились как цены, так и технологии, и даже политические обстоятельства. Ожидается, что «Н2 Чистая энергетика» станет разрабатывать проект и привлекать партнеров, а Корпорация развития Камчатского края будет способствовать получению государственной поддержки.

Пока единственная приливная электростанция в России — Кислогубская ПЭС, построена в СССР в 1968 году на берегу Баренцева моря. Крупнейшая ПЭС расположена в Южной Корее, собственные станции есть в КНР, Франции, Канаде и других странах.

По словам инициаторов «реанимации» советского проекта, высокая стоимость и отсутствие потребности в дополнительной мощности в советское время были факторами, препятствующими его реализации. Теперь развитие безуглеродной экономики и начало широкого использования водородных технологий способны придать ему «второе дыхание» — т.н. Пенжинская губа является одним из самых перспективных мест в мире для строительства. По словам представителей компании, несколько лет уйдут на «финализацию проектных решений», а за ними последует инвестиционная фаза.

К 2050 году Россия намерена зарабатывать на экспорте экологически чистого водорода от 23,6 до 100,2 миллиарда долларов ежегодно. Помимо «Н2 Чистая энергетика» сегодня собственные проекты по добыче водорода есть у «Газпрома», «Росатома», и НОВАТЭКа.