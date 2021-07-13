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General Motors построит в Калифорнии кампус за $71 млн — там будут разрабатывать летающие машины

Автопроизводитель General Motors построит новый проектно-дизайнерский корпус в калифорнийском городе Пасадена. Об этом пишет Reuters. Строительство обойдётся компании в $71 миллион.

Источник: World News

Источник: World News

Новый кампус будут использовать для разработки технологий в сфере летающего транспорта и луноходов. В нём разместится лаборатория по инновациям и помещение для иммерсивных технологий, включающих дополненную и виртуальную реальность. Очевидно, в данном кампусе найдётся и место инженерам, занятым в сфере автономного транспорта.

Как отметили в компании, здание будет расположено ближе к технологическим центрам на Западном побережье США. Это позволит нанимать на работу выпускников ведущих университетов и школ дизайна в стране. Это явно пойдёт на пользу разработке инновационного транспорта будущего.

Стоит отметить, что GM уже интенсивно работает над технологиями аэротакси. В январе компания презентовала концепцию первого подобного транспорта. Устройство будет оснащено четырьмя винтами и электродвигателем на 90 КВт·ч. После презентации, акции General Motors подскочили на 7 %.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: general motors, транспорт, летающий автомобиль, летательный аппарат, инновации
general motors, транспорт, летающий автомобиль, летательный аппарат, инновации
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