Обещанный патч для Steam-версии NieR: Automata получил дату выхода и список изменений

Издательство Square Enix и студия-разработчик PlatinumGames поделились датой выхода и подробностями анонсированного ранее «патча с улучшениями» для Steam-версии философского экшена NieR: Automata.

Как было объявлено, обещанное обновление станет доступно для загрузки 15 июля текущего года, то есть уже послезавтра. Конкретное время релиза грядущей заплатки не уточняется.

С выходом патча в версии NieR: Automata для Steam появится опция безрамочного режима экрана, поддержка HDR и технологии FidelityFX CAS, а также графический параметр «Глобальное освещение» в настройках.

Кроме того, авторы улучшили работу сглаживания, оптимизировали размытие в движении и затенение, добавили поддержку разрешения 4K для 270 текстур (в том числе для интерфейса).

Кроме того, были повышены качество и производительность заставочных роликов — теперь они будут воспроизводиться при 60 кадрах/с и с правильным соотношением сторон.

Наконец, патч позволит переключаться между полноэкранным и оконным режимами (Alt + Enter), уберёт с экрана курсор мыши при использовании контроллера и дополнительно стабилизирует игру.

NieR: Automata вышла за пределами Японии в марте 2017 года на PS4 и PC (Steam), а впоследствии добралась до Xbox One и Microsoft Store. За время, прошедшее с релиза проекта, его продажи превысили 6 млн копий.