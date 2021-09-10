Опубликованы цены и тесты Intel Alder Lake — претенденты на звание самых быстрых настольных процессоров в мире

С приближением анонса процессоров Intel Alder Lake, утечек о них становится всё больше. На этот раз ближневосточный ресурс Sakhtafzar опубликовал результаты тестов сразу нескольких процессоров нового поколения — Core i9-12900KF, Core i7-12700KF и Core i5-12600KF, а также информацию о ценах, которые Intel установит на некоторые чипы Alder Lake.

Анонс процессоров Alder Lake ожидается на мероприятии Intel InnovatiON, которое пройдёт с 27 по 28 октября полностью в виртуальном формате. Напомним, что процессоры Alder Lake станут первыми носителями новой гибридной архитектуры Intel. Они будут сочетать в себе производительные «большие» ядра Golden Cove и энергоэффективные «малые» ядра Gracemont. Подробнее об архитектуре новых чипов можно узнать здесь.

Источник подтверждает прежние слухи, что процессоры нового поколения будут заметно дороже предшественников. Так, рекомендованная цена флагманского Core i9-12900K составит $599, тогда как его предшественника в лице Core i9-11900K производитель оценил в $549. В свою очередь Core i7-12700K получил цену в $429, тогда как актуальный Core i7-11700K стоит $409. Ниже представлен более широкий список чипов Alder Lake с характеристиками и ценами.

Теперь что касается тестов. Источник не уточняет методику тестирования, приводя лишь показатели для чипов Core i9-12900KF, Core i7-12700KF и Core i5-12600KF в сравнении с их предшественниками и конкурентами. Процессоры Intel с буквой «F» в названии, напомним, отличаются отсутствием активного встроенного графического процессора, что никак не влияет на производительность ядер CPU.

Первая пара графиков отображает результаты тестов в бенчмарке Geekbench. Представители семейства Alder Lake показывают впечатляющие результаты в однопоточном тесте, на голову опережая как своих предшественников, так и конкурентов из стана AMD. В многопоточном тесте ситуация несколько иная: предшественники Alder Lake оказываются далеко позади, а вот с некоторыми чипами AMD новинки оказываются наравне или слегка их опережают.

В рендеринге в Blender новинки Intel также показали себя с лучшей стороны. Например, Core i9-12900KF с 24 потоками оказался примерно наравне с 32-поточным Ryzen 9 5950X, который к тому же дороже ($750). Кроме того, источник приводит данные о производительности Alder Lake в кодировании видео и в синтетическом тесте PC Mark.

Конечно, всё это лишь ранние данные, и прежде, чем окончательно оценивать производительность новых процессоров Intel, стоит дождаться их выхода и публикации полноценных обзоров. Да и в целом, на данный момент представленную информацию стоит рассматривать лишь в качестве слухов, достоверность которых неизвестна. Но если Alder Lake действительно получат такое быстродействие и такие цены, то ситуация на рынке настольных процессоров может измениться кардинально.