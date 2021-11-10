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Курс акций Tesla упал ещё на 12 % после известий о продаже крупного пакета братом Илона Маска

В первый день после оглашения результатов опроса аудитории Twitter Илоном Маском (Elon Musk) акции Tesla упали в цене на 5 %, поскольку сам миллиардер хоть и выразил готовность последовать «гласу народа» и продать 10 % принадлежащих ему акций компании, никак это на практике не подтвердил. Зато его брат ещё на прошлой неделе продал акций на $100 млн, и это уже способствовало снижению курса ещё на 12 %.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Кимбал Маск (Kimbal Musk) входит в состав совета директоров Tesla, и зарегистрированные американскими регуляторами документы свидетельствуют о том, что в минувшую пятницу брат главы компании реализовал примерно 15 % принадлежавших ему акций на общую сумму около $100 млн. Это произошло ещё до того, как Илон Маск вынес вопрос о необходимости продажи 10 % своих акций Tesla на голосование в Twitter.

На следующий день после оглашения результатов опроса объёмы торгов акциями компании выросли в два раза от привычного уровня. Маску принадлежат около 170 млн акций Tesla, если он готов реализовать 10 %, то это количество соответствует 17 млн акций. Вчера утром по американскому времени на рынок были выброшены 35 млн акций. Начал ли Илон Маск продавать свои акции, станет известно только по итогам этой недели, поскольку закон обязывает его отчитаться о подобной сделке, если она имела место.

Если брать период с 28 октября по 5 ноября, то реализацией крупных пакетов акций Tesla в это время занимались и другие члены совета директоров компании. Тогда капитализация бизнеса этого автопроизводителя превысила $1 трлн, и крупные акционеры вполне ожидаемо воспользовались моментом, чтобы продать ценные бумаги с наибольшей выгодой.

Самое интересное, что вслед за акциями Tesla подешевели на несколько процентов и ценные бумаги многих других производителей электромобилей. В данном случае влияние на динамику могло оказать последовательное снижение объёмов реализации продукции Tesla на китайском рынке. Компания больше внимания уделяет экспорту своих электромобилей из Китая. Кто-то из инвесторов мог принять этот сигнал за свидетельство снижения спроса на внутреннем рынке КНР, который является крупнейшим в мире.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: tesla, электромобиль, акции, финансы
tesla, электромобиль, акции, финансы
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