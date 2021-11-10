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Частная российская компания показала спутник «Диана» для мониторинга парниковых газов

Частная российская компания Success Rockets продемонстрировала модель космического аппарата под названием «Диана», который проектируется с целью мониторинга экологической обстановки.

Источник изображений: ТАСС / Артем Геодакян

Источник изображений: ТАСС / Артем Геодакян

Как сообщает ТАСС, спутник показан на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СOP26) в Глазго. Космический аппарат предназначен для мониторинга парниковых газов.

В оснащение спутника войдут спектрометры для измерения содержания в атмосфере различных веществ. В частности, бортовая аппаратура сможет оценивать концентрацию углекислого газа, метана, закиси азота и пр.

Тестовый космический аппарат планируется вывести на орбиту во второй половине следующего года. Переговоры о запуске уже ведутся с «Главкосмосом», дочерней структурой государственной корпорации «Роскосмос».

В перспективе Success Rockets намерена сформировать полноценную платформу экологического мониторинга. В её состав войдут несколько десятков спутников, наземная инфраструктура и специализированный программно-аппаратный комплекс, связанный с наземными средствами автоматического и инструментального контроля. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: космос, наука, спутник, сделано в россии, экология
космос, наука, спутник, сделано в россии, экология
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