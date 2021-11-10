Motorola готовит смартфон Moto G Power (2022) с мощной батареей

За последние пару месяцев Motorola выпустила целый ряд доступных смартфонов, включая E20, E30 и E40. По всей видимости, вскоре к ним присоединится ещё одно устройство под названием G Power (2022). Оно станет преемником актуального G Power 2021. Теперь в Сеть утекли ключевые характеристики устройства.

Согласно информации издания PhoneArena, Moto G Power 2022 получит экран с разрешением 1600 × 720. Размер экрана уменьшится с 6,6 до 6,5 дюйма, по сравнению с актуальной моделью, несмотря на увеличение габаритов корпуса. Частота обновления экрана увеличится с 60 до 90 Гц. Согласно рендерам, которые утекли в Сеть, отверстие для фронтальной камеры переместится с левого верхнего угла экрана в среднюю часть дисплея.

Сообщается, что Moto G Power (2022) получит дизайн задней панели в стиле Moto E40. В левом верхнем углу задней панели расположится блок тройной основной камеры, которая сможет похвастаться главным 50-Мп сенсором. Как стало известно ранее, Moto G Power (2022) будет построен на базе чипсета MediaTek Helio G35. Напомним, что текущая модель использует Qualcomm Snapdragon 662. Чип будет работать в связке с 4 Гбайт оперативной памяти и 64-Гбайт накопителем.

Смартфон будет работать под управлением Android 11. Устройство сможет похвастаться 5000-мА·ч аккумулятором, который будут заряжаться посредством порта USB Type-C. Смартфон будет защищён от пыли и влаги по стандарту IP52. Ожидается, что Moto G Power выйдет в начале следующего года по цене около $250.