В Южной Корее провели демонстрационный полёт городского аэротакси и представили систему мониторинга такого транспорта

В Южной Корее продемонстрирована система контроля над городским воздушным транспортом. Предполагается, что в 2025 году в этой стране будет запущен сервис аэротакси для ближних перелётов от крупных аэропортов до центра Сеула — это позволит сократить время в пути на две трети.

В прошлом году Южная Корея продемонстрировала дорожную карту развёртывания системы городского воздушного транспорта (UAM — Urban Air Mobility) к 2025 году. По расчётам Министерства земли, транспорта и морских дел (Минтранс), подобные сервисы позволят сократить время перемещения на расстояния 30–50 км с часа на автомобиле до 20 минут. «Поскольку считается, что UAM станет одним из обычных транспортных средств, которые граждане используют в повседневной жизни, необходимо протестировать услуги UAM в различных условиях», — заявил глава Минтранса Но Хён-Оук (Noh Hyeong-ouk).

В рамках испытаний пилот управлял прототипом немецкого Volocopter в сеульском аэропорту Кимпхо, чтобы продемонстрировать управляемость этой машины. Оснащённое винтами транспортное средство выполняет вертикальные взлёт и посадку, оно может работать как под управлением пилота, так и в автономном режиме. Представитель Минтранса уточнил, что при наличии пассажиров на борту машиной во имя безопасности всё-таки должен управлять пилот. Южнокорейские конструкторы также продемонстрировали модель собственного транспортного средства — предполагается, что к следующему году стартуют испытательные полёты полноразмерного прототипа. В конечном итоге это будет пятиместное аэротакси.

Кроме того, в ходе мероприятия было продемонстрировано оборудование для обнаружения и отслеживания воздушных транспортных средств и запатентованные системы освещения аэропортов, предназначенных для UAM. По оценкам корейского Минтранса, в 2025 году, когда система будет запущена, полет из аэропорта Инчхон в центр Сеула будет стоить 110 тыс. вон ($93), но в 2035 году, когда рынок созреет, цена снизится до 20 тыс. вон ($17). В ходе испытательного полёта стало ясно, что уже используемая в «полноценной» авиации система управления воздушным движением может также использоваться и для UAM.