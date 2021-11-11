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На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут сразу три проекта, включая интерактивную выставку Radiohead

Как и было обещано, 11 ноября в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача набора Epic Games для сетевого шутера Rogue Company. Также стало известно, какие проекты сделают бесплатными на следующей неделе.

Источник изображений: Epic Games Store

Источник изображений: Epic Games Store

Чтобы стать обладателем бесплатной копии комплекта Epic Games, необходимо перейти на страницу продукта и нажать на кнопку «Получить». Товар автоматически прикрепится к аккаунту пользователя.

В состав набора Epic Games для Rogue Company входят готовые поливать врагов огнём агенты Блэйд и Скорч, облик «Дьяволица» для Блэйд, а также 20 000 очков опыта боевого пропуска.

Раздача комплекта для Rogue Company закончится 18 ноября в 19:00 по Москве. В этот же момент бесплатными станут пошаговая Guild of Dungeoneering, платформер Never Alone и интерактивная выставка Kid A Mnesia Exhibition.

Кроме того, в настоящее время Epic Games Store всё ещё предлагает бесплатно получить самостоятельное издание дополнения Tiny Tina's Assault on Dragon Keep к кооперативному шутеру Borderlands 2. Акция продлится до 16 ноября.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс,
Теги: rogue company, epic games store, шутер
rogue company, epic games store, шутер
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