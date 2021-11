На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут сразу три проекта, включая интерактивную выставку Radiohead

Как и было обещано, 11 ноября в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача набора Epic Games для сетевого шутера Rogue Company. Также стало известно, какие проекты сделают бесплатными на следующей неделе.

Чтобы стать обладателем бесплатной копии комплекта Epic Games, необходимо перейти на страницу продукта и нажать на кнопку «Получить». Товар автоматически прикрепится к аккаунту пользователя.

В состав набора Epic Games для Rogue Company входят готовые поливать врагов огнём агенты Блэйд и Скорч, облик «Дьяволица» для Блэйд, а также 20 000 очков опыта боевого пропуска.

Раздача комплекта для Rogue Company закончится 18 ноября в 19:00 по Москве. В этот же момент бесплатными станут пошаговая Guild of Dungeoneering, платформер Never Alone и интерактивная выставка Kid A Mnesia Exhibition.

Кроме того, в настоящее время Epic Games Store всё ещё предлагает бесплатно получить самостоятельное издание дополнения Tiny Tina's Assault on Dragon Keep к кооперативному шутеру Borderlands 2. Акция продлится до 16 ноября.