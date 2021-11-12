Красивый, но забагованный и очень короткий экшен: первые оценки Bright Memory: Infinite

Издательство Playism и разработчики из FYQD Studio выпустили ПК-версию Bright Memory: Infinite — расширенный вариант своего высокоскоростного шутера Bright Memory. Пока игра доступна в Steam, а в скором времени появится ещё и в GOG.

Bright Memory: Infinite была представлена в марте 2019-го и до недавнего времени ожидалась к запуску на протяжении текущего года для PC, Xbox Series X и S, а впоследствии — ещё и для PS5. Владельцы ПК-версии оригинальной Bright Memory получат новое издание бесплатно.

Пользователи Steam встретили проект восторженно: 93 % положительных отзывов из более 1,8 тысячи написанных. Игроки хвалят Bright Memory: Infinite за внешний вид, звук и «драйвовый геймплей». Отдельным покупателям понравилось сочетание жанров шутера и слешера.

В негативных отзывах Steam пользователи недоумевают по поводу скоротечности экшена (1,5–2 часа геймплея). Проект также ругают за баги (они встречаются часто) и невозможность переназначить кнопки управления. В отдельных случаях игроков не устроил искусственный интеллект противников.

Критики из профильных изданий встретили Bright Memory: Infinite более прохладно: на момент публикации материала игра набрала лишь 66 баллов из 100 (на основании 19 рецензий) на Metacritic. Как и в случае с отзывами в Steam, журналистам понравилось то, как этот проект выглядит, но небольшая продолжительность, баги и слабый сюжет сильно повлияли на итоговые оценки.

Bright Memory: Infinite на ПК поддерживает ультраширокие мониторы (21:9), технологию трассировки лучей и интеллектуального масштабирования NVIDIA DLSS, а также NVIDIA Reflex.