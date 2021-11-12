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Рядом с Землёй обнаружен независимый кусок Луны, но это не точно

Астрономы из Университета Аризоны обнаружили, что один из немногочисленных квазиспутников Земли — астероид Камоалева (Kamo`oalewa) — демонстрирует признаки, свойственные лунной поверхности. Квазиспутники — это временные спутники нашей планеты, которые вращаются вокруг Земли по относительно стабильным орбитам в состоянии так называемого орбитального резонанса. В настоящий момент известно шесть таких квазиспутников, но Камоалева смог удивить.

Траектория движения Камоалева вокруг Земли и вместе с Землёй вокруг Солнца. Источник изображения:

Траектория движения астероида Камоалева вокруг Земли и вместе с Землёй вокруг Солнца. Источник изображения: Wikipedia

Спектральный анализ поверхности Камоалева показал, что астероид покрыт минералами, похожими на лунный реголит, доставленный на Землю в миссиях «Аполлон». Аналогичный спектральный анализ других астероидов не выявил следов реголита. Астрономы предположили, что Камоалева — космический объект диаметром чуть более 50 метров — может быть фрагментом Луны, выброшенным в космос после падения на Луну крупного астероида.

Астероид Камоалева обнаружен в 2016 году. Небольшие размеры объекта означают, что следить за ним с Земли очень трудно — у него крайне небольшая светимость. Ближе всего к Земле Камоалева подходит в апреле в течение достаточно короткого времени. Карантинные мероприятия не позволили наблюдать за астероидом весной 2020 года, но этой весной астрономы уделили наблюдению Камоалева максимум внимания и могут утверждать, что астероид с большой вероятностью представляет собой фрагмент Луны.

Прояснить ответ на этот вопрос помогут дальнейшие наблюдения, но самые большие надежды связаны с предстоящей миссией китайского зонда Чжэнхэ. Аппарат будет отправлен к Камоалева в 2024 году. Он совершит облёт астероида, посадку, забор образцов и возврат их на Землю.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: астероиды, астрономы
астероиды, астрономы
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Рядом с Землёй обнаружен независимый кусок Луны, но это не точно
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